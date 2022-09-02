مقاطعة المعارضة حوار النظام الشكلي -2013

العالم - لن ننسى

في الرابع من شهر سبتمبر ايلول عام 2013 الغيت جلسة الحوار بين النظام البحريني والجمعيات السياسية المعارضة بعد مقاطعة المعارضة لها احتجاجا على قرار وزير العدل بشأن الاتصال والالتقاء بالدبلوماسيين والتنظيمات الاجنبية.

وقال الامين لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وعضو فريق الجمعيات السياسية عبد النبي سلمان أن السلطة ومن يسايرها تحول طاولة الحوار لعبثية باستمرار ااستفزازاتها المستمرة للجمعيات السياسية المعارضة.

ورأي سلمان أن مقاطعة المعارضة هي نتيجة مشكلة جوهرية افتعلتها السلطة وان لها علاقة مباشرة بمجرى الحوار.

فيما اعلنت جمعية الوفاق في بيان ان قرار المعارضة جاء احتجاجا على قرار وزير العدل بتضييق الخناق على حريات العمل السياسي في البحرين.

ووفق ما قالته المعارضة آنذاك فان قرار وزير العدل تضمن أن يكون اتصال الجمعيات السياسية بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الاجنبية لدى المملكة أو المنظمات والمؤسسات الحكومية الاجنبية أو ممثلي الحكومات الاجنبية وغيرها بالتننسيق مع وزارة الخارجية وبحضور ممثل عنها أو من ترتأيه وزارة الخارجية من الجهات ذات العلاقة.

كما الزم القرار الجمعيات السياسية بإخطار وزارة العدل بشأن التنسيق مع وزارة الخارجية قبل موعد الاتصال بـ3 أيام عمل على الأقل.

واعتبرت المعارضة ان قرار وزير العدل خطوة جديدة على طريق توتير الأجواء السياسية وكان الحوار استؤنف بين المعارضة ومؤيدي الحكومة وممثلين عنها قبل اسبوع من مقاطعة المعارضة للجلسات وذلك بعد توقف استمر شهرين.

وتم تعليق مشاركتها في الحوار للمرة الثانية اعتراضًا على توقيف نائب الأمين العام لجمعية الوفاق "خليل المرزوق" بتهمة التحريض على العنف.

انطلقت مساء اليوم السبت، في المقر العام للتجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، أحد الجمعيات المعارضة، ندوة بعنوان "لماذا علينا مقاطعة الحوار الشكلي"، وتحدث المشاركون وهو فاضل عباس الأمين العام للتجمع الوحدوي، والقيادي بجمعية أمل هشام الصباغ، والناشط الحقوقي محمد التل.

وبدأت الندوة بكلمة للقيادي في المعارضة البحرينية فاضل عباس، حيث أكد أن تجمعه "الوحدوي" يملك قراره بنفسه ولا يمكن لأحد أن يملي عليه المشاركة في الحوار، مضيفاً "لا تستطيع السفارة الأمريكية أو البريطانية أن تملي علينا قراراتنا".



وأوضح فاضل عباس أن كل أقطاب المعارضة كانت متفقة أن الحوار السابق فاشل وثبت أن هناك اتفاق بين النظام والسفارتين الأمريكية والبريطانية، لافتاً إلى أن النظام رفض كل النقاط الموجود في الرسالة المرسلة من قبل الجمعيات المعارضة.



وقال أن هناك خسارة لشعب البحرين على الصعيد الخارجي هناك الولايات المتحدة تروج إلى النظام وللحوار، مبيناً أن "الحل في إقالة الحكومة".

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