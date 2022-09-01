روسيا تكشف عدد المقاتلات الإسرائيلية التي استهدفت حلب ودمشق

العالم - سوریا

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء أوليغ إيغوروف، إنّ "8 مقاتلات تكتيكية من طراز (إف-16) تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، قامت بالهجوم دون دخول الأجواء السورية"، موضحاً أنّ "الدفاعات الجوية السورية نجحت في تدمير 3 صواريخ إسرائيلية".

وأفاد إيغوروف بأنّ الهجوم الإسرائيلي أسفر عن إصابة 5 جنود سوريين، وتدمير هوائي منظومة الدفاع الجوي السورية "إس-125"، ومستودعَي معدّات عسكرية، كما تضرّر مدرج لا يعمل في مطار النيرب في حلب.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء الأربعاء، سماع دويّ انفجارات عدة في سماء مدينة حلب، شمالي سوريا.

و "تمّ استهداف محيط مطار حلب الدولي بعدد من الصواريخ"، و أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات".

أيضاً، تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية في ريف دمشق الجنوبي. و أن "التصدي للصواريخ الإسرائيلية تم قرب طريق مطار دمشق الدولي واوتستراد دمشق درعا ومحيط مدينة الكسوة جنوبي دمشق".

وقال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، الخميس، إنّ "إسرائيل تلعب بالنار، وتُعرِّض الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة للتفجير".

وأضاف المقداد أن "سوريا لن تسكت في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وسيدفع الإسرائيليون الثمن، عاجلاً أم آجلاً".