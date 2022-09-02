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دعوة لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا

دعوة لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس مجلس الأمن الدولي، وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، إلى اجتماع لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا في 22 سبتمبر.

العالم - أوروبا

دعا رئيس مجلس الأمن الدولي، وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، إلى اجتماع لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا في 22 سبتمبر.

روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن القصف الأوكراني لمحطة زابوروجيه

وحسب وسائل الاعلام فإن موضوع الاجتماع سيكون "الحفاظ على السلام والأمن في أوكرانيا".

وسيعقد اجتماع مجلس الأمن الدولي كجزء من الأسبوع رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، طلب نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 6 سبتمبر، لمناقشة قصف محطة زابوروجيه، والاستماع لنتائج زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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