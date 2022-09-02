سيناتور امريكي يهاجم سياسات بايدن

العالم-الاميركيتان

وأضاف غراهام مع كل الاحترام الواجب، سيدي الرئيس، لا توجد مشكلة في روح أمريكا , حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

وتابع تفشي التضخم... جريمة خارجة عن السيطرة... الإرهاب في تصاعد... حدود مقطوعة...

توقف عن إلقاء المحاضرات وغيّر سياساتك قبل فوات الأوان.

وشن الرئيس الأمريكي هجوما على دونالد ترامب والجمهوريين وقال إنهم يمثلون تطرفا يهدد أسس الولايات المتحدة الأمريكية وأن الكثير مما يحدث في البلاد ليس بالأمر الطبيعي.

وقال إنهم لا يحترمون دستورنا... إنهم لا يؤمنون بسيادة القانون... وهم لا يدركون إرادة الشعب.