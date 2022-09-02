ما الذي اراده الاحتلال من استهداف مدينة حلب ومطارها؟

خاص بالعالم

وقال شقير في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان تحرير مدينة حلب كان نقطة مفصلية وجوهرية في تغيير مسار الصراع والحرب على سوريا لصالح الدولة السورية وحلفائها.

واوضح شقير، ان اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي طالت منطقة حلب بطريقة تريد ان تقول في سياق معين ان هذه الاعتداءات التي تتكرر وتتسارع في اكثر من منطقة سوريا، بانه ليس هناك خطوط حمراء امام العدو، بمعنى تارة يضرب طرطوس وتارة في حلب وفي حماه ومن ثم ينتقل الى دمشق وجنوبها.

واضاف شقير، ان العدو يوسع دائرة اعتداءاته للقول انه ليس هناك امامه من ساحة محصنة، ويستثمر اعتداءاته هذه للداخل الاسرائيلي، مشيراً الى ان سياق الهدف الثاني يأتي ضمن فترة زمنية تسبق الانتخابات الاسرائيلية واستحقاقات كبرى داهمة على الكيان الاسرائيلي.

كما لفت شقير الى انه يقال ان الاتفاق النووي الايراني بات قاب قوسين من التوقيع، ويقال ان الاسرائيلي فشل فشلاً ذريعاً في ان يأخذ من الامريكي التزاماً بانه سيشاركه في اي عدوان على ايران، وحتى يقال ان بايدن اكد للابيد في موضوع ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بانه يجب ان يتم الاتفاق مع لبنان، معتبراً ان هذه النقاط تشكل عوامل خسارة للكيان الاسرائيلي، ورأى ان لابيد باعتداءاته على سوريا يريد ان يقول للناخب الاسرائيلي بانه يستطيع ان يحقق له الامن، ورفع نقاطه بالسياسة والانتخابات الاسرائيلية، خصوصاً وان نتنياهو يتقدم عليه في الاستطلاعات التي تجري حالياً.