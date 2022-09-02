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واشنطن: رد طهران الأخير بشأن الإتفاق النووي غير"بناء"

واشنطن: رد طهران الأخير بشأن الإتفاق النووي غير
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

زعمت اميركا أن الرد الأخير الذي قدّمته طهران في إطار المحادثات المتعلقة بالاتفاق النووي لعام 2015 "ليس بنّاءً"، وهو ما يحد من احتمال العودة إلى الالتزام بهذا الاتفاق التاريخي.

العالم - الأميركيتان

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل "يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا رد إيران عبر الاتحاد الأوروبي"، مضيفا "نحن ندرسه وسنردّ عن طريق الاتحاد الأوروبي، لكنه للأسف غير بنّاء" حسب تعبيره.

وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعرب الأربعاء عن أمله بإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني "في الأيام المقبلة".

وقدّم الاتحاد الأوروبي في 8 آب/أغسطس ما سمّاه "نصا نهائيا" لإحياء الاتفاق الذي أبرم في العام 2015 وانسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحاديا.

وقد اقترحت إيران تعديلات عليه ردت عليها اميركا عبر الوسطاء.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في وقت سابق الخميس إن طهران أرسلت ردا جديدا بعد رد الولايات المتحدة.

وقال كنعاني: بعد تلقي الرد الأمريكي، قام فريق الخبراء من الجمهورية الاسلامية بدراسته بعناية، وتم تجميع ردود إيران، بعد التقييم على مستويات مختلفة، وتسليمها إلى المنسق الليلة.

واضاف: إن النص المرسل له نهج بناء بهدف إنهاء المفاوضات.

وكررت طهران في الآونة الأخيرة مطلبها بأن تقفل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مزاعمها حول ماتصفه بأنشطة غير مصرّح عنها، قبل إحياء الاتفاق بشكل كامل.

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