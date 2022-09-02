لغز استهداف مطار حلب ودمشق!.. ما علاقته بمحور المقاومة؟

خاص بالعالم

وقال حسن في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": كما انه لا يمكن النظر عما يحدث لسوريا كأنه منفصل عما يحدث للبنان او ما يحدث في العراق واليمن وايران، معتبراً ان محور المقاومة فرض معادلة جديدة ألا وهي ان ساحاته اصبحت موحدة وجبهاته متصلة.

واوضح حسن، ان مشاهدة تكرار الاعتداءات الاسرائيلية وزيادة وتيرتها في الفترة الاخيرة ليس فقط في الداخل السورية، وانما تم رفع حدة الخطاب، ومحاولة استهداف حتى في الداخل الايراني عبر الاذرع الاستخباراتية، يشير بان هناك قلقاً وجودياً يعاني منه المستوطن الاسرائيلي، وكي يتم التخفيف من وطأة هذا القلق الوجودي يحتاج الصهاينة الى رسائل خارجية للهروب الى الامام ومحاولة التباهي.

واضاف حسن، انه سبق للكيان الاسرائيلي ان استهدف مطار دمشق الدولي، واخرج المدرج الرئيسي عن الخدمة كما استهدف برجه، وكان القرار بالتحول باتجاه حلب، لايصال رسالة من خلال عدوانه الجديد بانه في حال ذهبت الامور في حافة الهاوية فان المطارين دمشق وحلب ستخرجان عن الخدمة، معتبراً انه نوع من رفع سقوف الحظوظ.

وشدد حسن على ان استهداف مطار حلب بالذات الذي كان يحلم به اردوغان بان يستعيدها كجزء من السلطنة العثمانية، ايضاً هي رسالة بان التنسيق الاسرائيلي التركي هو في أوجه.