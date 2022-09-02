الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٥:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

هذه انجازات ايران في بطولة العالم لقوارب التنين (دراغون بوت)

هذه انجازات ايران في بطولة العالم لقوارب التنين (دراغون بوت)
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

حصدت ايران ميدالية ذهبية واخرى برونزية في فئة السيدات والشابات ببطولة العالم لقوارب التنين (دراغون بوت) الجارية في جمهورية التشيك.

العالم - ايران

وفي هذه البطولة التي انطلقت صباح الخميس في مدينة راشيتش بجمهورية التشيك، احرز منتخب شابات ايران الميدالية الذهبية لمسافة 500 م بزمن قدره 2:45.920 دقيقة.

واحرز منتخب سيدات إيران الميدالية البرونزية بعد ان حل في المركز الثالث بزمن قدره 2:21.960 دقيقة في حين فاز منتخب التشيك بالميدالية الذهبية والمنتخب الألماني بالميدالية الفضية.

وفي مسابقة الرجال حل منتخب ايران في المركز الخامس بزمن قدره 2:27.920 دقيقة في الدور النهائي الذي جرى بمشاركة منتخبات ايران والمجر وتايلندا والتشيك وتايوان ومولدافيا، حيث احرزت تايلندا المركز الاول وجاءت بعدها تايوان ومن ثم المجر.

روابط ذات صلة

ايران ترسل وجهات نظرها حول الرد الاميركي على نص مسودة الاتفاق المحتمل لرفع الحظر

ايران أبدت حسن نيتها وجديتها من أجل الوصول إلى اتفاق قوي ومستقر

وزير الداخلية الايراني: لدى إيران وتركيا طاقات جيدة لإرساء الاستقرار والامن بالمنطقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

“قسد” تُصدر حكما بإنهاء حياة 8 أشخاص بتهمة التعامل مع تركيا

سيناتور امريكي يهاجم سياسات بايدن

توتر العلاقات بين المغرب وتونس بسبب البوليساريو

شاهد بالفيديو.. ماذا تحقق الاعتداءات الاسرائيلية على مطار حلب ودمشق؟

واشنطن: رد طهران الأخير بشأن الإتفاق النووي غير"بناء"

هذه انجازات ايران في بطولة العالم لقوارب التنين (دراغون بوت)