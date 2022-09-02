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لتدشين المرحلة الاولى من أضخم مشروع لإمداد المياه..

الرئيس رئيسي يصل محافظة خوزستان

الرئيس رئيسي يصل محافظة خوزستان
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

وصل الرئيس الايراني آية الله سيد إبراهيم رئيسي صباح اليوم الجمعة إلى محافظة خوزستان عبر مطار دزفول.

العالم - إيران

وكان في استقبال اية الله إبراهيم رئيسي، محافظ خوزستان، وقائم مقام مدينة دزفول، ومجموعة من المسؤولين حيث من المقرر ان يرعى افتتاح مشروع الغدير اليوم الجمعة.

وعقب وصوله إلى دزفول، توجه الرئيس الايراني بطائرة مروحية الى احمد فدالة من المناطق المحرومة التابعة لمدينة دزفول.

وتعد الجولة التفقدية للرئيس الايراني لمحافظة خوزستان الجولة الرابعة خلال عام للقاء أهالي هذه المحافظة ورعاية تدشين المرحلة الأولى من مشروع الغدير لإمداد المياه.

ويعد مشروع الغدير الذي سيرعى رئيس الجمهورية تدشينه اليوم اضخم مشروع للمياه وسيسهم تدريجيا بحل مشكلة مياه الشرب في المحافظة وتوفير المياه بشكل مستدام لـ 5 ملايين شخص في خوزستان.

ووفقًا لأهداف هذا المشروع، سيكون لدى سكان خوزستان مياه مستقرة وعالية الجودة على مدار العشرين عامًا القادمة.

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