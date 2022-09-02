استئناف حركة الملاحة بمضيق البوسفور في تركيا

العالم-تركيا

وأفادت الإدارة العامة لخفر السواحل التركي، في بيان، على تويتر، صباح اليوم الجمعة، أنه تقرر إعادة فتح مضيق البوسفور أمام حركة السفن .وعلقت السلطات التركية حركة مرور السفن في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة شحن وجنوحها نحو البر أثناء إبحارها من أوكرانيا إلى إسطنبول.

وأوضحت المديرية العامة للسلامة الساحلية التركية في بيان لها، أن سفينة شحن تحمل اسم لادي زهما جنحت نحو البر بعد تعطلها أثناء توجهها نحو إسطنبول، ورست في منطقة بيبك , حسبما نقل موقع سبوتنيك.

وأكدت توجه سفن إنقاذ وقوارب إلى موقع سفينة الشحن التي يبلغ طولها 173 مترًا، وقالت: تم تعليق حركة السفن في المضيق.