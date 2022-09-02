الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٨:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

استئناف حركة الملاحة بمضيق البوسفور في تركيا

استئناف حركة الملاحة بمضيق البوسفور في تركيا
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات التركية، الاستئناف الكامل لحركة الملاحة البحرية في مضيق البوسفور، بعد توقفها بسبب تعطل سفينة شحن وجنوحها نحو البر أثناء إبحارها من أوكرانيا إلى إسطنبول.

العالم-تركيا

وأفادت الإدارة العامة لخفر السواحل التركي، في بيان، على تويتر، صباح اليوم الجمعة، أنه تقرر إعادة فتح مضيق البوسفور أمام حركة السفن .وعلقت السلطات التركية حركة مرور السفن في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة شحن وجنوحها نحو البر أثناء إبحارها من أوكرانيا إلى إسطنبول.
وأوضحت المديرية العامة للسلامة الساحلية التركية في بيان لها، أن سفينة شحن تحمل اسم لادي زهما جنحت نحو البر بعد تعطلها أثناء توجهها نحو إسطنبول، ورست في منطقة بيبك , حسبما نقل موقع سبوتنيك.
وأكدت توجه سفن إنقاذ وقوارب إلى موقع سفينة الشحن التي يبلغ طولها 173 مترًا، وقالت: تم تعليق حركة السفن في المضيق.

روابط ذات صلة

“قسد” تُصدر حكما بإنهاء حياة 8 أشخاص بتهمة التعامل مع تركيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس رئيسي يفتتح أضخم مشروع مياه في خوزستان

مركز القدس الدولي يحذر من تزايد خطر الانهيارات في الأقصى

ممثل المرجع الديني الأعلى في العراق: السيد السيستاني حزين جداً ومتأسف على ماحصل

شاهد بالفيديو.. ايران ترد علی الملاحظات الاميركية حول الاتفاق النووي

طبيعة منطقة أهر شمال غرب إيران

مسؤول إيراني يؤكد زيادة طاقة إنتاج النفط الإيراني