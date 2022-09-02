نمو الصادرات الايرانية الى تركيا

العالم - إيران

وتظهر أحدث الإحصاءات التي نشرها مكتب الإحصاء التركي أن تجارة البلاد مع إيران نمت بنسبة 33 بالمائة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.

وارتفعت قيمة التجارة بين إيران وتركيا، والتي بلغت 2.877 مليار دولار في الأشهر من كانون الثاني (يناير) إلى تموز (يوليو) 2021 ، إلى 3.847 مليار دولار في نفس الفترة من العام الجاري.

وبحسب هذا التقرير، ارتفعت صادرات تركيا إلى إيران في الأشهر من كانون الثاني (يناير) إلى تموز (يوليو) 2022 بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 1.702 مليار دولار. وصدرت تركيا سلعا إلى إيران بقيمة 1.507 مليار دولار في الفترة من يناير إلى يوليو 2021.

بلغ نمو واردات تركيا من إيران في 7 أشهر من هذا العام مقارنة بصادرات البلاد أكثر من 4 مرات، واستوردت تركيا في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بضائع بقيمة 2.145 مليار دولار من إيران، بزيادة 56 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكانت تركيا قد استوردت سلعا من إيران تصل إلى 1.37 مليار دولار في الأشهر من كانون الثاني (يناير) إلى تموز (يوليو) 2021.

بلغ الميزان التجاري الإيراني مع تركيا في السبعة أشهر من العام الحالي 443 مليون دولار لصالح إيران.

وبحسب هذا التقرير، فقد زادت واردات تركيا من إيران في يوليو 2022 بنسبة 26 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 241.63 مليون دولار، وسجلت صادرات تركيا إلى إيران زيادة بنسبة 1 بالمائة هذا الشهر لتصل إلى 241.268 مليون دولار.