فشل فتنة الاعلام السعودي في العراق

العالم - انقلاب الصورة

وشهدت احتجاجات انصار التيار الصدري في البرلمان العراقي لقطات مخجلة لمحاولات استغلال الوضع من قبل قنوات عربية وسعودية مغرضة.

وكانت احدی هذه المواقف، ما حدث لمراسل قناة العربية الذي قال انه هناك اطلاق نار لا يعلم مصدرها واذا كانت من قبل القوات الامنية أو جهات شخصية، فقاطعته مذيعة القناة وقالت انهم قوات الحشد الشعبي، وفي هذه الاثناء اعترض المتظاهرون علی مراسل قناة العربية ما سجل موقفاً مضحكاً.

هذا الموقف، اتبعته قنوات عربية وسعودية اخری زاعمة ان الاشتباكات في المنطقة الخضراء بين قوات الحشد الشعبي والتيار الصدري، محاولة بث فتنة بين أبناء الجلدة الواحدة والمذهب الواحد.

لكن موقف المتظاهرين وموقف السيد مقتدی الصدر من الحشد الشعبي والذي بَرّأ الحشد الشعبي من أي اطلاق نار ضد المتظاهرين، افشل مخططات الاعلام السعودي، ووأد الفتنة.