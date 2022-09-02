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الرئيس رئيسي يفتتح أضخم مشروع مياه في خوزستان

الرئيس رئيسي يفتتح أضخم مشروع مياه في خوزستان
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

افتتح الرئيس الايراني أية الله ابراهيم رئيسي اليوم الجمعة مشروع الغدير لإمداد المياه لمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

العالم - إيران

ويعد مشروع الغدير اضخم مشروع للمياه وسيسهم تدريجيا بحل مشكلة مياه الشرب في المحافظة وتوفير المياه بشكل مستدام لـ 5 ملايين شخص في خوزستان.

ووفقًا لأهداف هذا المشروع، سيكون لدى سكان خوزستان مياه مستقرة وعالية الجودة على مدار العشرين عامًا.

وكا قد وصل الرئيس الايراني آية الله سيد إبراهيم رئيسي صباح اليوم الجمعة إلى محافظة خوزستان عبر مطار دزفول.

وكان في استقبال اية الله إبراهيم رئيسي، محافظ خوزستان، وقائم مقام مدينة دزفول، ومجموعة من المسؤولين حيث من المقرر ان يرعى افتتاح مشروع الغدير اليوم الجمعة.

وعقب وصوله إلى دزفول، توجه الرئيس الايراني بطائرة مروحية الى احمد فدالة من المناطق المحرومة التابعة لمدينة دزفول.

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