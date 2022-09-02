تيسير رحلات 534 رحلة جوية لإرسال واعادة زوار العتبات المقدسة

العالم - ايران

وقال غلام رضا رستميان أن مطارات البلاد جاهزة لإرسال الزوار للمشاركة في زيارة الأربعين الحسيني هذا العام.

وتابع رستميان قائلا: حتى الآن، تم التخطيط لتسيير 534 رحلة لنقل زوار الأربعين والتي ستبدا من 6 سبتمبر الى 21 منه ، موضحا ان 267 رحلة للذهاب و 267 رحلة لعودة الزوار.

وأشار رستميان إلى أنه تم إصدار تصاريح طيران لمدن تبريز وساري وكرمنشاه ورشت وكركان ويزد وأصفهان ولامرد ولار وكرمان وشيراز ومشهد ومطار مهر أباد في طهران ، وستتم إضافة تصاريح طيران لعدة مدن أخرى في الايام القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في عمليات نقل زوار الأربعين لهذا العام، فإن 9 مطارات دولية و 29 مطارا لها حدود جوية لديها القدرة على إرسال الزوار إلى العتبات المقدسة.