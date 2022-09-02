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مسؤول عمليات نقل زوار الأربعين :

تيسير رحلات 534 رحلة جوية لإرسال واعادة زوار العتبات المقدسة

تيسير رحلات 534 رحلة جوية لإرسال واعادة زوار العتبات المقدسة
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤول عمليات نقل زوار الأربعين في شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية عن تسيير 534 رحلة جوية لإرسال الزوار وإعادتهم من وإلى العتبات المقدسة.

العالم - ايران

وقال غلام رضا رستميان أن مطارات البلاد جاهزة لإرسال الزوار للمشاركة في زيارة الأربعين الحسيني هذا العام.

وتابع رستميان قائلا: حتى الآن، تم التخطيط لتسيير 534 رحلة لنقل زوار الأربعين والتي ستبدا من 6 سبتمبر الى 21 منه ، موضحا ان 267 رحلة للذهاب و 267 رحلة لعودة الزوار.

وأشار رستميان إلى أنه تم إصدار تصاريح طيران لمدن تبريز وساري وكرمنشاه ورشت وكركان ويزد وأصفهان ولامرد ولار وكرمان وشيراز ومشهد ومطار مهر أباد في طهران ، وستتم إضافة تصاريح طيران لعدة مدن أخرى في الايام القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في عمليات نقل زوار الأربعين لهذا العام، فإن 9 مطارات دولية و 29 مطارا لها حدود جوية لديها القدرة على إرسال الزوار إلى العتبات المقدسة.

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مسؤول عمليات نقل زوار الأربعين : تيسير رحلات 534 رحلة جوية لإرسال واعادة زوار العتبات المقدسة