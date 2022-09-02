الحكم بالسجن لسفيرة بريطانية سابقة في ميانمار

العالم-اوروبا

واتهمت فيكي بومان، التي كانت سفيرة لبريطانيا بين 2002 و2006، وزوجها الفنان البورمي، هتين لين، وهو سجين سياسي سابق، بانتهاك قوانين الهجرة, حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

والدبلوماسية السابقة موقوفة منذ 25 أغسطس في سجن إنسين في رانغون، لأنها لم تذكر عنوان المنزل الذي تعيش فيه والمختلف عن العنوان المسجل لدى السلطات، كما ورد في بيان صحفي صادر عن المجلس العسكري الحاكم.

وحوكم هتين لين لأنه ساعد زوجته في العيش في منزل مختلف عن المنزل المعلن. وكان ليحكم عليهما بالسجن حتى خمسة أعوام.

وقبل أن تصبح سفيرة، عملت فيكي بومان سكرتيرة ثانية في السفارة البريطانية في ميانمار بين 1990 و1993. وتزوجت في 2006 من الرسام هتين لين الذي اعتقل بين 1998 و2004 لمعارضته الحكم العسكري في ذلك الوقت.