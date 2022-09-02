الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
١١:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الحكم بالسجن لسفيرة بريطانية سابقة في ميانمار

الحكم بالسجن لسفيرة بريطانية سابقة في ميانمار
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

حكمت سلطات ميانمار (بورما سابقا) على سفيرة بريطانية سابقة في هذا البلد بالسجن لمدة عام.

العالم-اوروبا

واتهمت فيكي بومان، التي كانت سفيرة لبريطانيا بين 2002 و2006، وزوجها الفنان البورمي، هتين لين، وهو سجين سياسي سابق، بانتهاك قوانين الهجرة, حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

والدبلوماسية السابقة موقوفة منذ 25 أغسطس في سجن إنسين في رانغون، لأنها لم تذكر عنوان المنزل الذي تعيش فيه والمختلف عن العنوان المسجل لدى السلطات، كما ورد في بيان صحفي صادر عن المجلس العسكري الحاكم.

وحوكم هتين لين لأنه ساعد زوجته في العيش في منزل مختلف عن المنزل المعلن. وكان ليحكم عليهما بالسجن حتى خمسة أعوام.

وقبل أن تصبح سفيرة، عملت فيكي بومان سكرتيرة ثانية في السفارة البريطانية في ميانمار بين 1990 و1993. وتزوجت في 2006 من الرسام هتين لين الذي اعتقل بين 1998 و2004 لمعارضته الحكم العسكري في ذلك الوقت.

روابط ذات صلة

اوروبا امام أزمة مؤلمة بعد تلقيها علقة روسية ساخنة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. شركة نفط الشمال تعلن تأهيل خط التصدير الشمالي إلى تركيا

الحكم بالسجن لسفيرة بريطانية سابقة في ميانمار

بالفيديو.. مقاومون يتصدون لاقتحام الاحتلال مخيم جنين

العينُ تناطحُ المخرزَ والمعدةُ تنتصرُ على السجانِ

ادانة للقصف التركي ضد مياه الحسكة.. 57 رسالة من مجلس الشعب السوري إلى رؤساء برلمانات عربية ودولية

أنفاق داعش.. خارطة انتشارها في العراق ومفاجأة في بعضها