محافظ الديوانية: خطة أمنية وخدمية مشتركة استعداداً للزيارة الأربعينية

العالم-العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية(واع) عن الشعلان قوله: إن"الحكومة المحلية عقدت اجتماع موسع ضم مدراء الدوائر الحكومية والخدمية والقيادات الأمنية ورؤساء الوحدات الإدارية وممثلية هيئة المواكب الحسينية في المحافظة وعدد من قيادات الحشد الشعبي لتدارس الحاجات الضرورية لزيارة الأربعينية".

وأضاف أنه"تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بهدف حماية الزائرين الوافدين من كافة المحافظات العراق إلى كربلاء المقدسة مروراً بالديوانية".

وأكد الشعلان أن"محافظة الديوانية أعدت خطة أمنية وخدمية مشتركة في الأيام التي تسبق زيارة الأربعينية لتوفير الخدمات للمواكب الحسينية وتأمين الطرق والشوارع وكذلك نشر مفارز خدمية طبية متحركة وثابتة بالتعاون مع دائرة صحة الديوانية والبلدية والماء والكهرباء والبلديات والمجاري وباقي الدوائر الخدمية وعلى مدار 24 ساعة".