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محافظ الديوانية: خطة أمنية وخدمية مشتركة استعداداً للزيارة الأربعينية

محافظ الديوانية: خطة أمنية وخدمية مشتركة استعداداً للزيارة الأربعينية
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلن محافظ الديوانية زهير علي الشعلان،اليوم الجمعة ،عن خطة أمنية وخدمية مشتركة لزيارة الأربعينية في الديوانية.

العالم-العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية(واع) عن الشعلان قوله: إن"الحكومة المحلية عقدت اجتماع موسع ضم مدراء الدوائر الحكومية والخدمية والقيادات الأمنية ورؤساء الوحدات الإدارية وممثلية هيئة المواكب الحسينية في المحافظة وعدد من قيادات الحشد الشعبي لتدارس الحاجات الضرورية لزيارة الأربعينية".

وأضاف أنه"تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بهدف حماية الزائرين الوافدين من كافة المحافظات العراق إلى كربلاء المقدسة مروراً بالديوانية".

وأكد الشعلان أن"محافظة الديوانية أعدت خطة أمنية وخدمية مشتركة في الأيام التي تسبق زيارة الأربعينية لتوفير الخدمات للمواكب الحسينية وتأمين الطرق والشوارع وكذلك نشر مفارز خدمية طبية متحركة وثابتة بالتعاون مع دائرة صحة الديوانية والبلدية والماء والكهرباء والبلديات والمجاري وباقي الدوائر الخدمية وعلى مدار 24 ساعة".

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