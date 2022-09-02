الرئيس الإيراني: نحن بحاجة الى قفزة وحركة جهادية لرفع مشكلات البلاد

العالم - إيران

وأعرب الرئيس رئيسي عن شكره وتقديره لألفي شخص شاركوا في انجاز المشروع بالعمل ليل نهار وبامكانات وتجهيزات ايرانية.

واشار الرئيس الايراني الى ان انجاز المشروع خلال عشرة أشهر زاد من طموحاتنا وطموحات شعبنا، داعيا المسؤولين في محافظة خوزستان وخاصة في مجال الماء والكهرباء ان يكملوا بقية المشاريع في المحافظة بالادارة الجهادية، كما حدث في مشروع الغدير.

واكد رئيس الجمهورية ضرورة الاسراع في مشاريع تصريف المياه في خوزستان بحيث لايتحول المطر الذي هو الرحمة الالهية الى ايجاد مشاكل للمواطنين.

وفي اشارته الى الشركات الكبرى العاملة في خوزستان أكد رئيسي ان المسؤوليات الاجتماعية لهذه الشركات قادرة على حل تعقيدات المحافظة والمساهمة في تنمية المنطقة.

ويغطي مشروع الغدير ايصال مياه الشرب الى 26 مدينة و1600 قرية.