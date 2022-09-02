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الرئيس الإيراني: نحن بحاجة الى قفزة وحركة جهادية لرفع مشكلات البلاد

الرئيس الإيراني: نحن بحاجة الى قفزة وحركة جهادية لرفع مشكلات البلاد
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الايراني أية الله ابراهيم رئيسي ان رفع مشكلات البلاد بحاجة الى حركة جهادية وتطور، مؤكدا ان الخطوات البطيئة لايمكنها رفع مشكلات البلاد، ومن هنا لابد من قفزة كبيرة في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

العالم - إيران

وأعرب الرئيس رئيسي عن شكره وتقديره لألفي شخص شاركوا في انجاز المشروع بالعمل ليل نهار وبامكانات وتجهيزات ايرانية.

واشار الرئيس الايراني الى ان انجاز المشروع خلال عشرة أشهر زاد من طموحاتنا وطموحات شعبنا، داعيا المسؤولين في محافظة خوزستان وخاصة في مجال الماء والكهرباء ان يكملوا بقية المشاريع في المحافظة بالادارة الجهادية، كما حدث في مشروع الغدير.

واكد رئيس الجمهورية ضرورة الاسراع في مشاريع تصريف المياه في خوزستان بحيث لايتحول المطر الذي هو الرحمة الالهية الى ايجاد مشاكل للمواطنين.

وفي اشارته الى الشركات الكبرى العاملة في خوزستان أكد رئيسي ان المسؤوليات الاجتماعية لهذه الشركات قادرة على حل تعقيدات المحافظة والمساهمة في تنمية المنطقة.

ويغطي مشروع الغدير ايصال مياه الشرب الى 26 مدينة و1600 قرية.

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