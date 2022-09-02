الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
١٠:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: انباء تتحدث عن سقوط عدد كبير من الضحايا خلال الانفجار الذي استهدف مسجدا بولاية هرات غرب افغانستان

الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس الإيراني: نحن بحاجة الى قفزة وحركة جهادية لرفع مشكلات البلاد

بحرية الاحتلال تصادر 4 قوارب وتغرق وتحرق قاربين قبالة القطاع

تسجيل 33 اصابة جديدة بكورونا دون وفيات في المغرب

محافظ الديوانية: خطة أمنية وخدمية مشتركة استعداداً للزيارة الأربعينية

الشقيقان عدال وأحمد موسى يواصلان إضرابهما بسجون الاحتلال

مسؤول عمليات نقل زوار الأربعين : تيسير رحلات 534 رحلة جوية لإرسال واعادة زوار العتبات المقدسة