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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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لن ننسی
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وزيرا خارجية ايران وعمان يتبادلان الحديث هاتفيا عن اخر التطورات حول محادثات الغاء الحظر والمواضيع ذات الاهتمام المشترك
الشرطة الأفغانية: الانفجار الذي وقع خارج مسجد في ولاية هرات أدى إلى مقتل رجل دين مؤيد لطالبان وبعض حراسه ومدنيين
مراسل العالم: انباء تتحدث عن سقوط عدد كبير من الضحايا خلال الانفجار الذي استهدف مسجدا بولاية هرات غرب افغانستان
مصادر افغانية: انفجار يستهدف مسجدا بولاية هرات الافغانية ويودي بحياة عدد من المصلين من بينهم إمام الجمعة مجيب عبدالرحمان انصاري
الاحتلال يشدد الخناق على مداخل القدس ويعرقل وصول المصلين إلى المسجد الأقصى
أهالي قرية النبي صاموئيل بالقدس المحتلة يدعون لأوسع مشاركة بصلاة الجمعة لصد المستوطنين الذين هددوا باقتحام القرية
مرندي: لو اتخذت اميركا القرار الصائب فيمكن التوصل الى اتفاق سريع
مرندي: من وجهة نظر الاميركان الرد البناء هو القبول بالشروط التي حددتها الولايات المتحدة لكن برأي ايران هو الاتفاق المتوازن والمضمون
مرندي مستشار الوفد الايراني المفاوض: ايران أوفت بوعدها وقدمت ردها وحان الوقت الآن لفريق بايدن لاتخاذ قرار جاد
السيد الحوثي: جيشنا لا يحمل العقد العنصرية والمذهبية والمناطقية
الشرطة الأفغانية: الانفجار الذي وقع خارج مسجد في ولاية هرات أدى إلى مقتل رجل دين مؤيد لطالبان وبعض حراسه ومدنيين
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش
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