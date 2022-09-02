السلطات الباكستانية: حصيلة ضحايا الفيضانات تجاوزت 1200 قتيل

العالم- باكستان

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"عن السلطات المحلية أن الخدمات الصحية للبلاد تحذر من احتمال وقوع حالات لتفشي الأمراض الخطيرة، بما فيها التهابات الجلد والأمعاء، بين سكان المناطق الأكثر تضررا جراء الفيضانات.

وإجمالا شملت الفيضانات التي اجتاحت باكستان في الصيف الماضي 33 مليون شخص، كما تم التدمير الكامل والجزئي لنحو مليون منزل.

ووفق تقييمات تمهيدية تقدر الخسائر المالية لهذه الفيضانات بـ 10 مليارات دولار.

ولا تزال المساعدات الإنسانية الدولية تصل إلى البلاد حيث سلمت الجمهورية الاسلامية الايرانية شحنات جديدة من مساعداتها الانسانية المخصصة لمنكوبي الفيضانات المدمرة التي اجتاحت بعض المناطق في باكستان.

وجرت مراسم تقديم المساعدات الايرانية، في معبر "ريمدان" الحدودي المشترك مع باكستان، وبحضور عدد من المسؤولين بمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) وممثلي الهلال الاحمر الايراني لدى هذه المحافظة ونظرائهم الباكستانيين.

من جانبه أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، سابقا، أن بلاده اجتاحتها أقوى الأمطار الغزيرة التي لم تشهد مثلها منذ 30 عاما، والتي أدت إلى ظهور فيضانات كبيرة. وترى السلطات الباكستانية أن فيضانات العام الجاري كانت أخطر من فيضانات عام 2010 التي أودت بأرواح 1,7 ألف شخص.