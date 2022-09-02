كوريا الجنوبية: ردنا لن يكون سهلا إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية

العالم- أسيا والباسفيك

وأدلى كيم سونج هان، بهذا التصريح بعد محادثاتٍ ثلاثية مع مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، وأكيبا تاكيو، من اليابان في هاواي، في وقت تظهر مؤشرات أنّ كوريا الشمالية أكملت استعداداتها لإجراء أول تجربة نووية لها منذ العام 2017.

وقال كيم في تصريح صحافي: "إذا أجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية السابعة، فإنّ دولنا الثلاث، إلى جانب المجتمع الدولي، ستزيد من التعاون إلى أقصى حد بطريقة تدرك فيها بيونغ يانغ أنّ هذا كان اختياراً خاطئاً بشكلٍ واضح".

وأجرت كوريا الشمالية المعزولة والمسلحة نووياً تجارب صاروخية بوتيرة غير مسبوقة هذا العام.

وفي منتصف آب/أغسطس الماضي، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين كروز من ساحلها الغربي بعد أن استأنفت كوريا الجنوبية وأمريكا أكبر مناورات ميدانية منذ سنوات.

وقال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية: "خلال المحادثات الأخيرة، اتفق المسؤولون الثلاثة أيضاً على التعاون في قضايا سلسلة التوريد العالمية، بينما أثار كيم مخاوف بشكلٍ منفصل بشأن القواعد الأميركية الجديدة بشأن دعم السيارات الكهربائية.

وكان اجتماع هذا الأسبوع هو أول تجمّع للمسؤولين الثلاثة منذ تولى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول منصبه في أيار/مايو الماضي.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية و أمريكا اختتمتا تدريبات "أولتشي فريدم شيلد"، قبل أيام، والتي انطلقت قبل أسبوعين بمشاركة قوات من الدولتين.