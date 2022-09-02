الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
١٢:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مقتل واصابة العشرات في استهداف مسجد بولاية هرات غربي افغانستان أثناء أداء صلاة الجمعة

الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البحرين.. أهالي المعتقلين المخفيين قسرا يزورون مركزا أُمميا

كوريا الجنوبية: ردنا لن يكون سهلا إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية

بالفيديو.. آخر تفاصيل التفجير الإرهابي بمسجد هرات الأفغانية وأعداد الضحايا

العراق.. سقوط طائرة مسيرة على منطقة سكنية في دهوك

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في 'الأقصى'

القوات التركية تعتدي بالمدفعية على ريف الرقة الشمالي