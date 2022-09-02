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موقع 'أكسيوس' الأمريكي...

الهند والصين تقوضان الجهود الغربية لعزل روسيا

الهند والصين تقوضان الجهود الغربية لعزل روسيا
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

تقوض كل من الهند والصين الجهود الغربية لعزل روسيا، بما في ذلك من خلال المشاركة في المناورات العسكرية مع روسيا وشراء النفط الروسي.

العالم - الأميركيتان

ونشر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أنه" مع تصاعد التوترات بين روسيا والغرب، اقتربت بكين من موسكو، في حين اتخذت الهند، أحد أهم شركاء واشنطن، موقفا محايدا بشأن الوضع في أوكرانيا، وتستورد النفط الروسي بنشاط إلا أنه، وإضافة إلى ذلك، بحسب الموقع، تشارك الهند، هذا الأسبوع، في المناورات العسكرية "فوستوك 2022" (الشرق 2022)، والتي سيتم من خلالها عرض "علاقات عسكرية طويلة الأمد بين الهند وروسيا"، حيث تابع مصدر الموقع أن القوات الهندية ستشارك "بشكل كامل" في المناورات، ولا تشارك كمجرد مراقب.

وتقام المناورات "فوستوك 2022" في 7 ساحات تدريب بالمنطقة العسكرية الشرقية، في الفترة ما بين 1-7 سبتمبر تحت قيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية للمنطقة العسكرية الشرقية، ويشارك في المناورات إجمالا أكثر من 50 ألف جندي، وأكثر من 5 آلاف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة حربية وقاربا وسفن دعم. وستمثل القوات المسلحة الروسية في هيئات القيادة والسيطرة العسكرية وقوات الدفاع الجوي وجزء من القوات المحمولة جوا، وطيران النقل بعيد المدى وطيران النقل العسكري، حيث سيتم وضع إجراءات مشتركة من قبل مجموعات المراقبة العملياتية والوحدات العسكرية والمراقبين من منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون والدول الشريكة الأخرى: أذربيجان والجزائر وأرمينيا وبيلاروس والهند وكازاخستان وقرغيزستان والصين ولاوس ومنغوليا ونيكاراغوا وسوريا وطاجيكستان.

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