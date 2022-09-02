أمير عبداللهيان يبحث مع نظيره العماني آخر مستجدات مباحثات الغاء الحظر

العالم - إيران

وبحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، في اتصال هاتفي اليوم الجمعة، بشأن القضايا التی البلدين في مختلف المجالات ومفاوضات رفع العقوبات.

هذه هي ثاني محادثة هاتفية بين وزيري خارجية البلدين هذا الأسبوع، اذ أجرى أمير عبد اللهيان ونظيره العماني محادثة هاتفية يوم الاحد الماضي.

واعرب وزير الخارجية الایراني في هذا الاتصال الهاتفي عن تقديره لسلطنة عمان، واطلع وزير خالاجيتها، بدر البوسعيدي، على آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات رفع الحظر ورد ایران المرسل الى المنسق الأوروبي الليلة الماضية.

وکانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قد سلمت مساء الخميس ، وجهات نظرها على الرد الأميركي خطيا على منسق المفاوضات إنريكي مورا ، وأوضحت في الوقت نفسه أنه ينبغي تقديم ضمانات حول القضایا التي أثارتها إيران.

بدوره أعلن المتحدث بإسم وزارة الخارجية " ناصر كنعاني " فجر اليوم الجمعة استعدادالجمهورية الاسلامية الايرانية لعقد اجتماع وزراء الخارجية في فيينا الاسبوع المقبل لإعلان الاتفاق النهائي.

وأكد " كنعاني " ارسال وجهات نظر ايران حول الرد الاميركي بخصوص مسودة الاتفاق المحتمل لالغاء الحظر، موضحا أن نص المسودة يتضمن توجها بناء لإنهاء المفاوضات.

وأكد أمير عبد اللهيان في هذا الاتصال الهاتفي على عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التوصل الى اتفاق جيد ومستقر وقوي وأضاف: في إطار عملية إعداد رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم النظر بالإسراع في إبرام الاتفاق وتسهيله في المفاوضات.

من جانبه اعرب وزير خارجية عمان عن شکره للنهج النشط والبناء الذي تتبعه الجمهورية الإسلامية الايرانية، معربا عن أمله في أن تحقق مفاوضات فيينا النتائج المرجوة بالتعاون مع جميع الأطراف.

كما أجرى رئيس السلك الدبلوماسي الإيراني امس الخمیس اتصالا هاتفيا مع نظيره الإماراتي، وتناول الجانبان آخر مستجدات محادثات الغاء الحظر.