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تفاصيل احتجاز سلاح البحر الجيش الايراني سفينتي تجسس أميركيتين

تفاصيل احتجاز سلاح البحر الجيش الايراني سفينتي تجسس أميركيتين
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

اعلن سلاح البحر في الجيش الايراني أن مدمرة " جماران " احتجزت سفينتي تجسس اميركيتين في مياه البحر الاحمر عندما كانت تقوم بمهمة دورية لمواجهة قراصنة البحر والارهاب البحري.

العالم - ايران

واوضح بيان لبحرية الجيش الايراني، ان سلاح البحر في الجيش احتجز عدة قطع بحرية عائمة عسكرية اميركية كانت تقوم بتصوير مسير السفن الدولية، حيث حال سلاح البحرية وفي الوقت المناسب دون وقوع حادث غير متوقع واحتمال اصطدام بحري وطلب من المتحكم في هذا النوع من المعدات إيقاف هذا النوع من السلوك والتحرك وتغيير اتجاه الحركة.

واضاف البیان: لكن بعد تغيير مسار المدمرة التابعة للبحرية الاستراتيجية الايرانية في البحر الأحمر ، واجهت هذه القطع البحرية العائمة مرة أخرى، واتخذت القيادة إجراءات للسيطرة على هذه القطع البحرية وإيقافها من أجل الحيلولة دون وقوع حوادث إرهابية محتملة وغير متوقعة.

وجاء توقيف هذه السفن والسيطرة عليها والتأكد من سلامة الملاحة البحرية بعد عدم الاستجابة لدعوات المدمرة "جماران" المتكررة، وخروجها عن نطاق السيطرة واحتمال تسببها في انعدام الأمن وتعريض سلامة السفن في الممرات الدولية للخطر وإمكانية ارتكاب أعمال إرهابية.

وحرصاً على سلامة الملاحة البحرية مع مراعاة مسائل الأمن والسلامة، تم اعادة توجيه السفن المذكورة أعلاه ، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من سلامة الملاحة البحرية، تم وضع هذه السفن في منطقة آمنة بقرار من قائد المدمرة الإيرانية واستلامها من قبل الوحدات الأميركية وتم إبلاغها بكونها مسؤولة عن الأمن البحري والامتناع عن تكرار مثل هذه الحالات.

وستتابع الجمهورية الإسلامية الايرانية هذه القضايا المهددة لأمن وسلامة الملاحة البحرية من خلال المراجع السياسية والدولية.

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