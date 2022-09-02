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تونس.. القضاء على ثلاثة مسلحين غربي البلاد

تونس.. القضاء على ثلاثة مسلحين غربي البلاد
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن وحدات من الجيش والأمن تمكنت من القضاء على ثلاثة مسلحين تابعين لتنظيم "جند الخلافة"، الموالي لتنظيم "داعش" الإرهابي، في عملية ميدانية بمرتفعات السلّوم (منطقة عسكرية مغلقة) من ولاية القصرين (وسط غرب البلاد). 

العالم- تونس

وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم الجمعة، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بصفوف وحدات الجيش، مشيرة إلى أن العمليات ما تزال جارية لتعقب ما تبقّى من العناصر المسلحة.

يُذكر أن اشتباكاً جرى في 12 أغسطس/ آب الماضي في جبال القصرين مع مسلحين، أُصيب خلاله عنصران من الجيش التونسي بمنطقة جبلية في غرب البلاد، وفق ما أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد زكري.

وأوضح زكري أن الاشتباك تم أثناء تنفيذ وحدة من الجيش مهمة عملياتية بجبل السلوم في ولاية القصرين وتسبب الاشتباك في وقوع جرحى في صفوف المسلحين وإصابة عنصرين من الجيش بجروح طفيفة.

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