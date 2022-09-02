تفاصيل مباحثات أمير عبد اللهيان مع لافروف حول هذه القضايا

العالم - إيران

ونقلت وكالة "ارنا" عن سعادت الذي رافق وزير الخارجية في زيارته إلى روسيا، بخصوص تفاصيل محادثات أمير عبد اللهيان مع لافروف قوله: جرت مفاوضات مهمة للغاية بحضور وزير الخارجية ونوابه مع المسؤولين الروس، وعقدت هذه اللقاءات المكثفة بشكل علني وخاص، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول خطة العمل المشترك الشاملة، والتعاون الثنائي بين إيران وروسيا، والتعاون الإقليمي والعالمي.

في إشارة إلى العلاقات الواسعة بين إيران وروسيا، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان: تم إعداد وثيقة جديدة في اطار التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا، حيث يتم مراجعتها من قبل المجلس الاعلى للأمن القومي والوزارات.

الاتفاقية الأمنية – الاستخباراتية والاتفاقية الثقافية بين إيران وروسيا

واضاف : تمت مناقشة الاتفاقية الأمنية والاستخبارية والاتفاقية الثقافية بين البلدين، وقال : يجب دراسة هاتين الاتفاقيتين وإقرارهما في اللجان المتخصصة والمجلس الأعلى للأمن القومي والحكومة وفي المرحلة النهائية في مجلس الشورى الإسلامي.

وتحدث النائب سعادتي عن تفاصيل المفاوضات بين المسؤولين الإيرانيين والروس، وقال: جري مناقشة القضايا والمشكلات في اليمن وسوريا وأفغانستان، والتعاون الاقتصادي والتجاري، وحل مشكلة التأشيرات، وتوفير التسهيلات لتصدير المنتجات الزراعية إلى روسيا، وتطوير التعاون في مجالات الطاقة والمياه ، بالإضافة إلى تقديم حلول لتوسيع التعاون في مجال الترانزيت من شمال البلاد.

وتابع: كما تمت مناقشة عضوية إيران في إطار التعاون بين الدول الأورآسيوية وميثاق شنغهاي، وتعاون روسيا مع مختلف محافظات إيران ، بما في ذلك المحافظات الشمالية في المجالات البحرية والأمنية والطاقة والزراعة والرياضة والقضايا العلمية والتعليمية والطبية وقال : بالنتيجة حققنا تقدما جيد في مجال هذا التعاون.

ووصف سعادتي زيارة وزير الخارجية لروسيا بأنها كانت مثمرة وقال: إن وجهات نظر إيران وروسيا حول القضايا الدولية متقاربة للغاية، وبالنظر إلى القواسم المشتركة بين إيران وروسيا ، فقد شدد البلدان على التوصل الى وثيقة استراتيجية لتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية، وقال ان التعاون الأمني والاستخباراتي والعسكري بين إيران وروسيا كان قائما بالفعل، وخلال هذه الزيارة، أجريت مفاوضات جيدة بشأن توسيع هذه العلاقات.

تفاصيل خطة السلام الإيرانية في الصراع الأوكراني / نشر قوات حفظ السلام على الحدود

وبشأن تفاصيل خطة إيران للسلام في الصراع بين أوكرانيا وروسيا، قال سعادتي: إن إيران قدمت مقترحات تنفيذية في هذا المجال، وهي مقترحات سرية، فيما يتعلق بالمحطات النووية الموجودة في روسيا وضرورة عدم تكرار حادثة تشيرنوبيل المتعلقة بأمن الشعب، أعلنت إيران بانها على استعداد لمشاركة خبراتها مع روسيا في الشؤون النووية وإنشاء منطقة آمنة نووية، و تنفيذ تعاون تخصصي بين البلدين في هذا الصدد، موضحا ان الاقتراح الإيراني كان له أبعادا واسعة جدا، حيث تضمن اقتراح إيران، تواجد قوات دولية على حدود روسيا واوكرانيا، وتم تحديد الالتزامات لأوروبا وأمريكا وروسيا وأوكرانيا.

وبشأن تفاصيل المفاوضات الإيرانية الروسية حول رفع الحظر قال: أمريكا وأوروبا بعثتا بردودهما على الاقتراح الإيراني، روسيا والصين دولتان تتفقان مع إيران في العديد من القضايا الدولية، لذلك تعتقدان أن المفاوضات غير المكتملة ليست في مصلحة الجانبين، ويجب استكمال المفاوضات في أسرع وقت ممكن.

ردود أوروبا وأمريكا على مقترحات التفاوض الإيرانية لم تكن مقنعة / أمريكا تبحث عن صورة تذكارية

وتابع النائب سعادتي قائلا: ان ردود الولايات المتحدة وأوروبا على ثلاث قضايا وهي التحقق، وتمديد الحظر، وضمانات إلغاء الحظر لم تكن مقنعة، وكالعادة فأن أمريكا تسعى إلى تهيئة الظروف لجعل المفاوضات متلكئة وطويلة.

أوروبا والولايات المتحدة لجأوا الى إيران لحل النزاع في أوكرانيا

وأكد أن موقف إيران في المنطقة والعالم أجبر أوروبا والولايات المتحدة على اللجوء الى إيران في قضية أوكرانيا، كما في قضية القوقاز فأن إيران لعبت دورا مهما في وقف الحرب بين أرمينيا وأذربيجان.