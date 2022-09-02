أمريكا ترسل 4 طائرات بدون طيار من طراز سيجارديان إلى تايوان

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ووفقًا لموقع تايوان نيوز، وقعت تايوان عقدًا مع واشنطن لشراء أربع طائرات بدون طيار من طراز سيجارديان MQ-9B ليتم تسليمها بحلول عام 2029، لافتة إلى أن هذا الموعد المتفق عليه موعد متأخر عما كان مخططًا له سابقًا، حيث كان مقررا أن يتم تسليمها بحلول عام 2028.

ونقل الموقع التايواني عن المشرع في الحزب الديمقراطي التقدمي وانغ تينغ يو عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي أنه وبعد مناقشات مكثفة بين البلدين، أعلن أنه وفي مقر قيادة القوات الجوية قام وفد عسكري من الولايات المتحدة بتوقيع عقد شراء رسمي لأربعة طائرات بدون طيار سيجارديان MQ-9B.

وأوضح أن توقيع العقد تم بقيمة 16.8 مليار دولار تايواني (549.5 مليون دولار) في الـ24 من أغسطس/ آب الماضي، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول 31 ديسمبر/ كانون الثاني من العام 2029، على أن تصل أول طائرة بدون طيار إلى تايوان في عام 2025.

ونقلا عن وزارة الدفاع التايوانية، فإن الجزيرة كانت تهدف إلى شراء المزيد من قاذفات صواريخ هيمارز المتعددة، من 11 إلى 29 أولية، ويشمل الطلب الجديد أيضًا 864 صاروخًا دقيقًا متوافقًا مع هيمارز.

وفي الـ 25 من أغسطس، اقترحت وزارة الدفاع التايوانية زيادة الإنفاق الدفاعي لعام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 586.3 مليار دولار تايواني (19.4 مليار دولار) وسط توتر العلاقات بين الجزيرة في الصين.

يشار إلى أن تايوان أصبحت معزولة عن بكين بعد أن صارت معقلًا للحزب القومي الصيني (الكومينتانغ) الذي عانى من هزيمة الحزب الشيوعي في حرب أهلية في عام 1949.

واستأنف البر الرئيسي الصيني والجزيرة الأعمال والاتصالات غير الرسمية في أواخر الثمانينيات، لكن بكين تعارض أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايوان وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.