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الأسهم السعودية تواصل مسيرة تراجعها 

الأسهم السعودية تواصل مسيرة تراجعها 
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية ، السوق المالي السعودي، جلسة يوم الخميس على تراجع، حيث انخفض المؤشر العام للأسهم السعودية بواقع 1.15% ليسجل 12,142.65 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى أكثر من 162.6 مليون سهم وبقيمة تقدر بحوالي 6.9 مليارات ريال سعودي، تمت من خلال نحو 382.4 ألف صفقة تداول.

العالم- السعودية

وفيما يتعلق بحركة تداول الأسهم السعودية ، فكانت أسهم رتال، عناية، مجموعة تداول، سبكيم العالمية، جاكو هي الأكثر ارتفاعا, بينما كانت أسهم شركات أسمنت الجوف، أسمنت العربية، لازوردي، أنعام القابضة، الوطنية للتعليم هي الأكثر انخفاضا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.44% و 7.94% خلال تداول سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية تداولات اليوم متراجعا أيضا بواقع 1.44% إلى 21,326.76 نقطة، وبلغت قيمة التداولات نحو 23.5 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية ما يقرب من من 362.3 ألف سهم من خلال 2,099 صفقة.

وكان أنهى سوق الأسهم السعودية، تعاملاته الأسبوعية، بتراجع ملحوظ، ليواصل خسائره للأسبوع الثاني على التوالي، وسط هبوط جماعي القطاعات الكبرى.

وتراجع المؤشر العام للسوق "تاسي" نحو 3.6%، خلال الأسبوع المنتهي في الأول من سبتمبر / أيلول 2022، وهي أعلى خسائر أسبوعية منذ 23 يونيو / حزيران 2022، فقد على أثرها 449.09 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 12,142.65 نقطة.

وبلغت الخسائر السوقية حوالي 588.69 مليار ريال خلال الأسبوع، ليهبط رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بـ"تداول" إلى 11.3 تريليون ريال، مقابل 11.89 تريليون ريال، بنهاية الأسبوع الماضي.

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