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حماس تدعو إلى المزيد من استهداف المستوطنين وجنود الاحتلال

حماس تدعو إلى المزيد من استهداف المستوطنين وجنود الاحتلال
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مباركتها لعملية الطعن "البطولية" التي أصيب فيها أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي على مفرق "بيت عينون"، قرب مستوطنة "كريات أربع" شرقي مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

العالم ـ فلسطين

ودعا الناطق باسم "حماس"، عبد اللطيف القانوع، في تصريح مكتوب الجمعة، "المقاومين الأبطال إلى مزيد من استهداف المستوطنين وجنود الاحتلال، والاشتباك معهم في المواقع كافة، وإشعال الأرض لهيباً تحت أقدامهم".

وأكد القانوع أن "هذه العملية نتيجة طبيعية لتصاعد جرائم الاحتلال بحق أهلنا ومدننا وأسرانا ومقدساتنا".

وتوجه الناطق باسم "حماس" في تصريحه بـ"التعزية من ذوي الشهيد البطل ومحبيه".

واستشهد الشاب الفلسطيني محمد عودة كوازبة بعد ان اطلق جنود الاحتلال النار عليه بحجة محاولة تنفيذه لعملية طعن. وقالت مصادر عبرية ان جنديا اسرائيليا اصيب بالعملية.

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