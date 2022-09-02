الإطاحة بإرهابي وضبط اعتدة ومتفجرات في 3 محافظات عراقية

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان ، إنه "بعمليات منفصلة استهدفت ملاحقة الارهابيين والوصول الى مخابئ أسلحة وعتاد داعش الارهابي، ونفذت استنادا الى معلومات دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات نينوى وشُعبْ استخبارات الفرق الآلية الثامنة والعاشرة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من الوية الفرق المذكورة والتابعة ل‍قيادة القوات البرية اسفرت عن القاء القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب في سيطرة الكوير بمحافظة نينوى".



ومن جانب اخر، أشار البيان إلى "تمكن القوة من ضبط ٣٠ كغم من مادة السيفور و٢٠ جلكان سعة ٢٠ لترا معبأ بالمادة ذاتها، كما تمكنت من ضبط٢٠ قداحة تفجير و١٧ قنبرة هاون ١٢ مسطرة تفجير، و١٠ عبوات ناسفة و٨صواريخ قاذفة، بالاضافة الى مئات الاطلاقات المختلفة العيارات ومواد طبية متنوعة في مناطق وادي المحاسن بمحافظة كركوك والكيلو ٣٥ ب‍الرمادي – الانبار".



وأشارت إلى أنه جرى تسليم الارهابي الى جهة الطلب اصوليا"، مبينة أنه "تكفلت مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوات برفع المواد وتفجيرها موقعيا وتحت السيطرة".