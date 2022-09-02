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الولايات المتحدة.. الكشف عن تفاصيل جديدة حول مستندات ترامب

الولايات المتحدة.. الكشف عن تفاصيل جديدة حول مستندات ترامب
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم الجمعة عن ضبط عدد من الملفات الفارغة التي تحمل علامات مشفرة في منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا.

العالم-الامريكيتان

وأوضح بيان الوزارة أن عمليات البحث التي أجراها مكتب التحقيق الفدرالي في منزل ترامب أسفرت عن ضبط 43 ملفا فارغا تحتوي على علامات مشفرة و28 ملفا فارغا آخر مروسة بملاحظات موجهة إلى السكرتير العسكري.

يذكر أن عمليات البحث في مكتب ترامب في منتجع مار ألاغو خلال شهر أغسطس أسفرت عن ضبط 33 صندوقا تحتوي على مستندات سرية كانت مخفاة في مختلف أرجاء المنزل بين الصحف والمجلات والمقتنيات الشخصية الأخرى.

وأضافت وزارة العدل أنها فتحت تحقيقا جنائيا بهذا الخصوص لعدم قانونية وجود ملفات سرية من هذا النوع في منتجع مار ألاغو، وبينت أن هنالك العديد من المحاولات لعرقلة التحقيق جرت خلال الأشهر الماضية.

وأضافت الوزارة أن التحقيقات لم تكشف حتى اللحظة سبب إفراغ الملفات ومصير المستندات التي كانت تحتوي عليها.

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الولايات المتحدة.. الكشف عن تفاصيل جديدة حول مستندات ترامب

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