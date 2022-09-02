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تجدد الاشتباكات بين مؤيدي الدبيبة وباشاغا في طرابلس

تجدد الاشتباكات بين مؤيدي الدبيبة وباشاغا في طرابلس
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

تجددت الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس بين قوات موالية لرئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، وأخرى تتبع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

العالم-ليبيا

وقالت مصادر ليبية أن الاشتباكات تدور بين في منطقة غوط أبوساق بورشفانة في طرابلس، وإن عددا من الجرحى وصلوا مستشفيات المدينة أغلبهم مدنيون.

وأوضحت أن الاشتباكات تدور بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين عناصر الكتيبة 55 بقيادة معمر الضاوي الموالية لباشاغا، وعناصر أخرى تتبع لرمزي اللفع التابع لحكومة الدبيبة.

وذكرت قناة الجماهيرية أن قوات الفار والنمروس أرسلت عناصر دعم إلى اللفع من بينهم سوريون إلى الكريمية وطريق المطار ومحيط منطقة النجيلة في طرابلس.

تأتي هذه الاشتباكات بعد أيام من اشتباكات دامية جرت بين الجانبين وسط تصاعد الأزمة في البلاد مع تنامي الدعوات الدولية لإجراء انتخابات في البلاد تنهي الانقسام بين القوى الليبية.

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