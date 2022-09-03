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تعيين السنغالي عبد الله باثيلي مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا

تعيين السنغالي عبد الله باثيلي مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا
السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

بعد أشهر على شغور المنصب، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدبلوماسي السنغالي عبد الله باثيلي مبعوثا للمنظمة الدولية إلى ليبيا حيث تتنافس حكومتان على السلطة، على ما أعلن مكتبه الجمعة.

العالم- افريقيا

كان الوزير السنغالي السابق قد شغل منصب ممثل الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى، وعمل أيضا مستشارا خاصا للأمين العام لشؤون مدغشقر ونائبا للممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في مالي.

واستقال الموفد الدولي الى ليبيا السلوفاكي يان كوبيش في شكل مفاجئ في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ومذاك ظل هذا المنصب شاغرا لأن مجلس الأمن الذي تعتبر موافقته ضرورية رفض اقترحات عدة لأسماء قدّمها الأمين العام.

وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس قبل أيام إن أعضاء المجلس اتفقوا على اسم باثيلي بينما عبّرت الحكومة التي تتخذ طرابلس مقرا عن “تحفظاتها”.

كان مقررا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2021 تتويجا لعملية سلام رعتها الامم المتحدة بعد أعمال عنف في 2020.

لكن هذه الانتخابات أرجئت حتى إشعار آخر بسبب تباينات بين الخصوم السياسيين وتوترات ميدانية مع تسجيل مزيد من المواجهات المسلحة بين ميليشيات متنافسة في طرابلس.

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تعيين السنغالي عبد الله باثيلي مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا

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