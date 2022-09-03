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القوة الجوفضائية للحرس الثوري تنفي خبرا حول بناء محطة فضائية

القوة الجوفضائية للحرس الثوري تنفي خبرا حول بناء محطة فضائية
السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

نفت العلاقات العامة للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري خبرا منسوبا لقائد هذه القوة العميد امير علي حاجي زادة حول بناء محطة فضائية.

العالم - ايران

واثر انتشار خبر منسوب لقائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد امير علي حاجي زادة في الاجواء الافتراضية والشبكات الاجتماعية وبعض وسائل الاعلام حول البدء بانشاء محطة "الشهيد طهراني مقدم" الفضائية خلال عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران (1-11 شباط/فبراير) فقد نفت العلاقات العامة للقوة الجوفضائية صحة هذا الخبر.

وقالت: ان القوة الجوفضائية ليس لها في جدول اعمالها مثل هذه الخطة في الوقت الحاضر وتتوقع من وسائل الاعلام متابعة الاخبار المتعلقة بهذه القوة من المصادر والمراجع الاعلامية الرسمية للحرس الثوري.

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القوة الجوفضائية للحرس الثوري تنفي خبرا حول بناء محطة فضائية

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