وزارة الخارجية الايرانية تتابع قضية الاعتداء على سيدة إيرانية في قبرص

العالم - ايران

واصدرت العلاقات العامة بوزارة الخارجية الايرانية بيانا مساء الجمعة اثر انتشار خبر وفيديو عن ضرب سيدة إيرانية من قبل مالك البيت الذي تقيم فيه بالايجار في قبرص، جاء فيه: اثر الاعتداء بالضرب على سيدة إيرانية في قبرص ، قام قنصل سفارة جمهورية إيران الإسلامية في قبرص بزيارتها في المستشفى وتابع مراحل علاجها.

كما طلبت سفارة جمهورية إيران الإسلامية ، عقب هذا السلوك اللاإنساني ، من الحكومة القبرصية التحقيق في هذا الأمر.

تجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب القلق الواسع الذي ابداه المواطنون الإيرانيون على شبكات التواصل الاجتماعي، أعلنت السلطات القبرصية أنها ستحقق بعناية وتتابع هذا الحادث المؤسف. كما اعتقلت الشرطة القبرصية ، الخميس ، منفذ الاعتداء وهو بريطاني الجنسية.

وبحسب بيان العلاقات العامة بوزارة الخارجية ، فإن مسؤولي الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية الايرانية كانوا على اتصال بهذا الصدد بالسفير القبرصي في طهران الذي اعلن عن التحقيق الفوري من قبل شرطة بلاده بالحادث وقال إن هذه القضية قيد التحقيق.

واكد بيان العلاقات العامة بوزارة الخارجية بان الدعم القنصلي للمواطنين الايرانيين في الخارج يعد من أهم مهمات البعثات الدبلوماسية لجمهورية إيران الإسلامية.