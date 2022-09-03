هذا هو الانموذج الحقيقي للأمم المتحدة

العالم - سبورتي
بما أن هدف الإمام الحسين (ع) لا يختص بالمسلمين وهو مشترك بين جميع البشر ، وهو في الواقع عابر للمذاهب والأديان ، أي انه من أجل العدالة والإنسانية ، ومناهض للظلم والجور وانتهاك حقوق الانسان، يشعر جميع الناس، سواء أكانوا شيعة أم سنة، مسيحيين أم يهوديين، بإحساس الانتماء، من خلال المشاركة في مسيرة الأربعين .
تتجلى العديد من الخصائص والقيم الخالصة في مسيرة الأربعين ، مثل:
- ايثار وتضحية المؤمنين لبعضهم البعض
- مثال على الضيافة
- مؤشر على الأخوة الدينية
- فرصة للتربية الأخلاقية
- وسيلة من وسائل الاقتراب من الله
- توسيع وإحياء القيم الإسلامية
- وحدة الأمة الإسلامية وتحقيقها
- نشر المعرفة الدينية
- الاستعداد للجهاد والدفاع
- إظهار القوة والقوة على صنع التاريخ
- الصحوة الإسلامية