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هذا هو الانموذج الحقيقي للأمم المتحدة

هذا هو الانموذج الحقيقي للأمم المتحدة
السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

بما أن هدف الإمام الحسين (ع) لا يختص بالمسلمين وهو مشترك بين جميع البشر ، وهو في الواقع عابر للمذاهب والأديان ، أي انه من أجل العدالة والإنسانية ، ومناهض للظلم والجور وانتهاك حقوق الانسان، يشعر جميع الناس، سواء أكانوا شيعة أم سنة، مسيحيين أم يهوديين، بإحساس الانتماء، من خلال المشاركة في مسيرة الأربعين .

تتجلى العديد من الخصائص والقيم الخالصة في مسيرة الأربعين ، مثل:

- ايثار وتضحية المؤمنين لبعضهم البعض

- مثال على الضيافة

- مؤشر على الأخوة الدينية

- فرصة للتربية الأخلاقية

- وسيلة من وسائل الاقتراب من الله

- توسيع وإحياء القيم الإسلامية

- وحدة الأمة الإسلامية وتحقيقها

- نشر المعرفة الدينية

- الاستعداد للجهاد والدفاع

- إظهار القوة والقوة على صنع التاريخ

- الصحوة الإسلامية

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هذا هو الانموذج الحقيقي للأمم المتحدة