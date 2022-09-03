هذا هو الانموذج الحقيقي للأمم المتحدة

العالم - سبورتي

بما أن هدف الإمام الحسين (ع) لا يختص بالمسلمين وهو مشترك بين جميع البشر ، وهو في الواقع عابر للمذاهب والأديان ، أي انه من أجل العدالة والإنسانية ، ومناهض للظلم والجور وانتهاك حقوق الانسان، يشعر جميع الناس، سواء أكانوا شيعة أم سنة، مسيحيين أم يهوديين، بإحساس الانتماء، من خلال المشاركة في مسيرة الأربعين .

تتجلى العديد من الخصائص والقيم الخالصة في مسيرة الأربعين ، مثل:

- ايثار وتضحية المؤمنين لبعضهم البعض

- مثال على الضيافة

- مؤشر على الأخوة الدينية

- فرصة للتربية الأخلاقية

- وسيلة من وسائل الاقتراب من الله

- توسيع وإحياء القيم الإسلامية

- وحدة الأمة الإسلامية وتحقيقها

- نشر المعرفة الدينية

- الاستعداد للجهاد والدفاع

- إظهار القوة والقوة على صنع التاريخ

- الصحوة الإسلامية