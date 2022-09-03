وزير ايراني: ظروف مبيعات النفط تغيرت وأبرمنا عقودا بـ 80 مليار دولار

العالم - ايران

وبيّن الوزير أوجي في مقابلة صحفية اليوم السبت، أن منذ توليه الحقيبة الوزارية في الحكومة الحالية، بدأ الوزارة البحث عن اسواق جديدة وتسويق النفط بمختلف المجالات، من افريقيا الى آسيا وصولا للدول اللاتينية وحتى أوروبا، حيث تم اضفاء تنوعا على العقود وابتكار نماذج جديدة.

وأستطرد أن فيما يخص العقود تم ادراج آلية المقايضة، حيث شملت السلع الاساسية والادوية والافادة من امكانيات التكرير في الخارج، حيث تم تسجيل دبلوماسية طاقة قوية عبر المبادرات الجيدة.

وأشار أن مع تولي الحكومة الحالية مهامها ( اغسطس/آب 2021)، كان سعر النفط 60 الى 65 دولار، الى أن وصل لـ 100 الى 105 دولارات للبرميل في مراحل معينة بجانب ذلك فان ابتكار الاساليب والتسويق وتنويع العقود ساعد البلاد كثيرا في المبيعات قبل الاسعار.

وزير النفط أكد ابرام عقود ومذكرات تفاهم بانشطة المنبع والمصب بقيمة تجاوزت 80 مليار دولار في السنة الماضية البعض منها، عقدت مع شركات اجنبية فضلا عن أن 25 مليار دولار من هذه العقود تتعلق بمصافتين ومصفاة تكرير نفط وحقل "آزادكان" ( جنوب غرب).

وأضاف أن 80 مليار دولار من العقود تشمل تطوير حقول النفط والغاز المشتركة وغير المشتركة وتطوير طاقات التكرير وخطوط انابيب نقل الغاز والمشتقات، وتخزين الغاز.