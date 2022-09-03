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نادي الأسير: استشهاد المعتقل الفلسطيني موسى أبو محاميد في احدى مستشفىات الاحتلال نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

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استشهاد الأسير الفلسطيني موسى أبو محاميد نتيجة الإهمال الطبي