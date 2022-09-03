الإعلام العبري: أمن 'إسرائيل' أمام منحدر خطير.. نحن أمام نوع آخر من الانتفاضة

العالم - فلسطين

مراسل قناة الـ12 العبرية، أوهد حمو، قال إن "الأمن الإسرائيلي أمام منحدر خطير، الاشتباكات المسلحة لم نعهد لها مثيل منذ 15 عام أمام شبان كسروا حاجز الخوف ومستعدون للقتال حتى الرمق الأخير أو حتى نفاد الذخيرة".

أما الصحفي "الإسرائيلي" في القناة 13 العبرية ألون بن دافيد، قال "نحن أمام نوع آخر من الانتفاضة التي تختلف عن سابقاتها، ومشاهد إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة لم تعد تقتصر على جنين أو نابلس وباتت تطال جميع المناطق والقرى الفلسطينية". وأكد المراسل، أن "المشكلة الأكبر هي أن الظاهرة تتفاقم، والتوتر الحالي قابل للاشتعال، الشبان يقومون بعمليات إطلاق نار بمستويات لم نعهد لها مثيل".

وأضاف: "صور مثيرة لمجموعة مسلحة تابعة للذراع العسكري لحماس وهو مؤشر يسبب قلق لدى الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية"، التي سعت لإنهاء إضراب الأسرى لكيلا تحدث ضجة ومواجهات خلال فترة الأعياد".