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قائد الثورة الاسلامية:يفتخر الشيعة بوقوفهم ضد نظام الهيمنة واوقفوا هذا التنين الذي شارك حياة الدول والحكومات والأمم بطريقة استبدادية.

السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

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