مشاريع استيطانية جديدة و35 عملية هدم في القدس خلال أغسطس

العالم - فلسطين

وفي تقرير يرصد انتهاكات الاحتلال خلال شهر أغسطس/ آب، قالت محافظة القدس إن "أبرز المشاريع المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة وتوسعات، كان منها بناء ألف و324 وحدة استيطانية في مستوطنة جيلو، المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، جنوب مدينة القدس".

وأوضحت أن المخطط التوسعي الجديد سيقام على مساحة 80 دونما، إضافة إلى مشروع آخر يهدف لبناء 270 وحدة استيطانية متدرجة بموازاة الجسر في قمة الجبل المقابل لقرية لفتا التحتا، ومشروع آخر يسعى لبناء 1400 وحدة استيطانية ضمن مخطط جديد شرق القدس.

وذكرت أن بناء هذه الوحدات سيكون في منطقة تسور وكيبوتس رامات رحيل الاستيطانية، إضافة إلى بناء 700 وحدة استيطانية في "جفعات شاكيد"، جنوب القدس.

ونوهت إلى المخطط الجديد، بدأت سلطات الاحتلال بتنفيذه ضمن سياساتها المستمرة لتهويد مدينة القدس والسيطرة الكاملة على المسجد الأقصى المبارك، من خلال زرع أكثر من 25 ألف مستوطن في البلدة القديمة مع حلول 2030".

وأكد التقرير أن سلطات الاحتلال واصلت عمليات الهدم خلال آب، وشملت (35) عملية هدم؛ منها (11) عملية هدم قسري ذاتي، بالإضافة لتنفيذ (6) عمليات تجريف لأراض.

وسلمت سلطات الاحتلال إخطارات هدم وبلاغات مراجعة لبلدية الاحتلال في عدة أحياء وبلدات في القدس، إذ تم تسليم (5) إخطارات هدم لمنازل في العيسوية وسلوان والولجة، كما أخطرت بإزالة الإسفلت من طريق يصل بلدة مخماس بمقام وحديقة الدوير.

وأفاد التقرير باقتحام (7069) مستوطنا، و(80,653) تحت مسمى "سائح"، باحات المسجد بمساندة قوات الاحتلال الخاصة المدججة بالسلاح، كان أعلاها تسجيلا في 7 آب إذ اقتحمه (2,201) مستوطنا إحياء لما تسمى "ذكرى خراب الهيكل".

وحول المحاكمات، أصدرت محاكم الاحتلال (15) حكما بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، من بينها (5) أحكام بالاعتقال الإداري، و(12) قرارا بالحبس المنزلي من بينهم (3) قرارات بالحبس المنزلي المفتوح، ونحو (26) قرارا بالإبعاد، منها (16) قرارا بالإبعاد عن الأقصى والبلدة القديمة، كما سلمت قرارات منع من السفر لـ (3) مواطنين.