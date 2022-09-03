بعد الانفلات المستشري .. السعودية عاصمة المخدرات 

العالم - سبورتي

قالت شبكة "سي.أن.أن" الأميركية، في تقرير، إن السعودية تحولت إلى "عاصمة الشرق الأوسط للمخدرات"، وأصبحت الوجهة الرئيسية للمهربين .

بحسب التقارير فان الحشيش والقات هما أيضا مخدران شائعان في المملكة ، إلا أن الأمفيتامينات ( الكبتاغون ) تحظى بشعبية بين الشباب السعودي.

غالبية متعاطي المخدرات هم من الفئة العمرية بين 12 إلى 22 عاما .

لا ننسى بان السلطات اللبنانية كانت قد اعتقلت الأمير السعودي عبد المحسن بن وليد بن عبد العزيز ( والذي لقّب بامير الكبتاغون) المنتمي الى العائلة المالكة!!! وهو بصدد تهريب كمية خيالية من الكبتاغون (نحو 1900 كلغ) على متن طائرة خاصة كانت متوجّهة إلى السعودية.