"حراقات النفط" البدائية.. خطر يهدد حياة السكان شرقي دير الزور

العالم-سوریا

ومثل هذه الأمور قد تكررت كثيراً ضمن مناطق انتشار “قسد”، وأغلبها ضمن المناطق القريبة من الحراقات البدائية، ولم يقتصر أضرار هذه الحراقات على الأشخاص، بل امتد ذلك لتأثر الثروة الحيوانية، وحتى المحاصيل الزراعية.

وتفيد المعلومات الواردة من ريف ديرالزور، بأن غالبية من يعمل في هذه “الحراقات” هم من الأطفال، وأجرهم اليومي يتراوح بين خمسة آلاف ليرة، وعشرة آلاف ليرة، حيث تنتج الحراقة الواحدة من سبعة براميل إلى ثمانية براميل يومياً.

وفي المحصلة سوف تظهر الأيام القادمة المزيد من هذه الحالات التي ذكرناه، والناتجة عن استخدام هذه الحراقات.