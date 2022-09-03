السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
١١:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي: الجمهورية الإسلامية في ايران دعمت منذ البداية من ليسوا بشيعة لكنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح

السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصحة الايرانية: 532 إصابة و 30 وفاة جديدة بكورونا

نعيم قاسم: الكهرباء في إيران 24/24 وهي تنصف شعبها وتعطيه حقَه بعزة وإقتدار

مسؤول عسكري: الردع الدفاعي لإيران أجبر العدو على تغيير استراتيجيته

فيديوغرافيك.. أكبر وأقوى عرض عسكري للجيش واللجان الشعبية اليمنية

أسباب التريث الايراني في المفاوضات النووية

"حراقات النفط" البدائية.. خطر يهدد حياة السكان شرقي دير الزور