هنية يعزي بوفاة النائب محمود مصلح ويشيد بمناقبه

العالم - فلسطين

واستحضر "هنية"، وفق بيان نشرته حركة "حماس"، سيرة الشيخ المجاهد الذي يعد قامة وطنية وإسلامية سامقة، ومن الرعيل الأول الذين أسسوا للعمل الإسلامي، وخاض غمار العمل الدعوي والعلمي والجهادي، وكان له حضوره الوازن في السياسة والمقاومة حتى باتت حماس حركة متعاظمة.

وأكد خلال الاتصال، المضي على خطى الشيخ الراحل وإخوانه الذين سبقوا وصدقوا وأسسوا وشكلوا علامة فارقة في تاريخ الشعب الفلسطيني وجهاده الطويل لتحرير أرض فلسطين.

وأشار إلى أن الفقيد نموذج للبذل والعطاء والتضحية، متقدم للصفوف، مدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني بكل قوة وبسالة، "فكان قدوة يحتذى بها في الإرادة والعزيمة والتفاني والحرص على قضاء حوائج الناس والتخفيف عنهم".

ونقل رئيس الحركة تعازيه للعائلة ومحبي الشيخ ومريديه وذويه وعموم أهالي محافظة رام الله والبيرة، ولرئيس وأعضاء المجلس التشريعي، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقًا.

وتوفي "مصلح"، مساء الخميس المنصرم، وهو نائب منتخب في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2006، عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة "حماس".

والفقيد، من سكان قرية عين سينيا قرب رام الله، تعرض للاعتقال عدة مرات على يد الاحتلال الإسرائيلي ضمن حملة اعتقالات شملت نوابا بالمجلس التشريعي، وأمضى في سجون الاحتلال على فترات متباعدة أكثر من ثمانية أعوام.