سوريا..بدء بيع المواد المدعومة ومواد التدخل الإيجابي عبر البطاقة الإلكترونية

العالم-سوريا

وأوضح مدير صالة 29 أيار أحمد منصور أن فرع المؤسسة بدمشق رفد منذ الأسبوع الماضي الصالة بالمواد المشمولة بالسعر المدعوم أو المتاح شراؤها بسعر التدخل الإيجابي المخفض لضمان بدء بيع المواد فور بداية الدورة الجديدة إضافة إلى متابعة يومية من قبل الفرع لرفد الصالة بكميات جديدة عند انتهاء الموجود منها مشيراً إلى أن البيع متاح كل يوم بالصالة من الساعة الـ 8 صباحاً وحتى الـ 5 من بعد الظهر.

كاميرا سانا جالت على عدد من صالات السورية للتجارة بدمشق ورصدت آراء المواطنين حيث أشار كل من بسام ليلى وأحمد علي بعد استلامهما لمخصصاتهما من صالة المزة الجديدة إلى أهمية أن تكون دورات المواد المدعومة بمواعيدها المحددة لتأمين حاجة المواطنين من هذه المواد.

بينما نوه كل من سلامة الأوغاني وأحمد شموط من أمام كوة بيع صالة 29 أيار بالسرعة في إرسال الرسائل واستلام المواد إضافة إلى بدء الدورة الجديدة في هذا التوقيت بالتزامن مع بدء العام الدراسي بما ينعكس إيجاباً على الأسرة لكون الأسعار مدعومة وبالتالي التأثير على أسعارها بالأسواق وخفضها مشيرين إلى ضرورة جعل استلام مادتي السكر والرز بنفس الوقت.

بدوره طارق طواشي أثناء استلامه مخصصاته من صالة التجارة بالعدوي أشار إلى ضرورة وضع مواد جديدة على البطاقة كالسمنة والمعلبات والمعكرونة لكونها تسهم بتخفيف العبء المادي عن المواطنين.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعلنت في الـ 20 من الشهر الماضي أن الدورة الجديدة لبيع المواد المخصصة عبر البطاقة الإلكترونية سواء المشمولة بالسعر المدعوم أو المتاح شراؤها بسعر التدخل الإيجابي المخفض ستبدأ أول الشهر الجاري عبر صالات السورية للتجارة.