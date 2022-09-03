السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
٠١:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

إسلامي: إيران احدى ثلاث دول في العالم تنتج الأدوية استنادا الى الماء الثقيل

إسلامي: إيران احدى ثلاث دول في العالم تنتج الأدوية استنادا الى الماء الثقيل
السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

شدد "محمد اسلامي " رئيس منظمة الطاقة الذرية في ايران – مساعد رئيس الجمهورية على أن ايران اصبحت من الدول الثلاث الاولى في العالم في انتاج الادوية القائمة على اساس الماء الثقيل، معتبرا ذلك من الأسباب التي أجبرت الاعداء على العودة الى التزاماتهم.

العالم - ایران

جاء ذلك في الكلمة التي القاها في مراسم تخليد ذكرى 110 شهيدا في مدينة كاشان، مشيرا الى تأثير انعقاد مثل هذه الملتقيات لتبيين الحقائق التاريخية التي شهدتها ايران وحاول الاعداء قلبها للقضاء على ارادة الجيل الصاعد.

وتابع قائلا: ان الثورة الاسلامية قدمت اكثر من 12 الف شهيد في الاغتيالات العمياء التي نفذتها زمرة المنافقين الارهابية الذين كانوا من الاشخاص البارزين الملتزمين الذين كانوا يشغلون مناصب لخدمة ابناء الشعب.

وأضاف المسؤول: ان مانشهده في الوقت الحاضر من جرائم لعصابة داعش الارهابية شاهدنا على يد هذه الزمرة الاجرامية في الايام الاولى لانتصار الثورة الاسلامية حيث يمكن القول أن المنافقين هم حملة راية الخيانة والاجرام والمجازر البشعة.

وأكد أن مايتعرض له الملف النووي الايراني من هجوم في الاوساط الدولية حاليا انما هو من صنع زمرة الاغتيال والقتل والاجرام، وتابع قائلا: ان هذه الزمرة قامت خلال اكثر من 20 عاما بتسطير الاكاذيب وتوجيه مختلف انواع الاتهامات الى ايران حيث أدت هذه الاكاذيب والافتراءات واختلاق الوثائق المليئة بالكذب الى أن يفرض الاستكبار العالمي حظرا ظالما على الشعب الايراني.

وأشار " اسلامي " الى التقدم الذي حققته ايران في مجال التقنية الحديثة رغم الحظر الاميركي الجائر دون الاعتماد على أي بلد، مشددا على أنها اصبحت اليوم من الدول الرائدة في مجال التقنية المتطورة على الصعيد الدولي مما أغاض الاعداء الذين لايطيقون رؤيتها وهي تحقق كل هذا التقدم.

روابط ذات صلة

رئيس منظمة الطاقة الذرية: الاعداء لا يطيقون امتلاك ايران للتكنولوجيا الحديثة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. الامام خامنئي: ايران دحرت وحش الاستكبار واحبطت مخططاته

منظمة سلام: مستمرون في الضغط لإصلاحات حقوقية وسياسية ملموسة في البحرين

إسلامي: إيران احدى ثلاث دول في العالم تنتج الأدوية استنادا الى الماء الثقيل

تقرير اسرائيلي: أردوغان سيزور تل أبيب قريبا

بالفيديو.. السعودية عاصمة المخدرات ووجهة المهربين

ريابكوف يتحدث عن السيناريوهات المحتملة لاستخدام موسكو السلاح النووي