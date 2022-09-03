إسلامي: إيران احدى ثلاث دول في العالم تنتج الأدوية استنادا الى الماء الثقيل

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جاء ذلك في الكلمة التي القاها في مراسم تخليد ذكرى 110 شهيدا في مدينة كاشان، مشيرا الى تأثير انعقاد مثل هذه الملتقيات لتبيين الحقائق التاريخية التي شهدتها ايران وحاول الاعداء قلبها للقضاء على ارادة الجيل الصاعد.

وتابع قائلا: ان الثورة الاسلامية قدمت اكثر من 12 الف شهيد في الاغتيالات العمياء التي نفذتها زمرة المنافقين الارهابية الذين كانوا من الاشخاص البارزين الملتزمين الذين كانوا يشغلون مناصب لخدمة ابناء الشعب.

وأضاف المسؤول: ان مانشهده في الوقت الحاضر من جرائم لعصابة داعش الارهابية شاهدنا على يد هذه الزمرة الاجرامية في الايام الاولى لانتصار الثورة الاسلامية حيث يمكن القول أن المنافقين هم حملة راية الخيانة والاجرام والمجازر البشعة.

وأكد أن مايتعرض له الملف النووي الايراني من هجوم في الاوساط الدولية حاليا انما هو من صنع زمرة الاغتيال والقتل والاجرام، وتابع قائلا: ان هذه الزمرة قامت خلال اكثر من 20 عاما بتسطير الاكاذيب وتوجيه مختلف انواع الاتهامات الى ايران حيث أدت هذه الاكاذيب والافتراءات واختلاق الوثائق المليئة بالكذب الى أن يفرض الاستكبار العالمي حظرا ظالما على الشعب الايراني.

وأشار " اسلامي " الى التقدم الذي حققته ايران في مجال التقنية الحديثة رغم الحظر الاميركي الجائر دون الاعتماد على أي بلد، مشددا على أنها اصبحت اليوم من الدول الرائدة في مجال التقنية المتطورة على الصعيد الدولي مما أغاض الاعداء الذين لايطيقون رؤيتها وهي تحقق كل هذا التقدم.