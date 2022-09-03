عبدالسلام: وقف إطلاق النار مرهون بوفاء الطرف الآخر

العالم- اليمن

واكد عبدالسلام على رغبة سلطات صنعاء في إنهاء الأزمة والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، كما انتقد العراقيل التي سببتها التحالف (ضد الشعب اليمني).

وأضاف: يتم تمديد وقف إطلاق النار بشرط استكمال التزامات الجانب الآخر في حل الحصار المفروض على اليمن ودفع رواتب الموظفين.

كما أعرب كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني عن أمله في أن تؤدي مقاومة الشعب اليمني في نهاية المطاف إلى الرفع الكامل للحصار عن هذا البلد وتحقيق اتفاق سلام عادل ومستدام .

كما انتقد فشل التحالف في الوفاء بالالتزامات الواردة في نص اتفاق الهدنة.