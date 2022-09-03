شاهد.. مراسل العالم يكشف تفاصيل استشهاد الاسير ابو محاميد

العالم – فلسطين

واضاف مراسلنا انه تم نقل ابو محاميد الى سجون الاحتلال الاسرائيلي، اثناء ذلك كان يعاني من اوضاع صحية وحالة عصبية، وتم اهماله داخل المعتقل ومن ثم تدهورت حالته الصحية لوضع خطير ليتم نقله بعدها الى المستشفى.

واشار مراسلنا الى انه مع تدهور الوضع الصحي والاهمال الذي تعرض له ابو محاميد اثناء الاعتقال تم الاعلان اليوم عن استشهاده من قبل ادارة سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وتم تسليم جثمان الشهيد أبو محاميد الى الهلال الاحمر الفلسطيني من المشفى الى بلدته الواقعة في جنوب الضفة الغربية ليتم تشييع جثمانه الى مثواه الاخير.

وجرت خلال الفترة الاخيرة حملة اعتقالات كبيرة بحق الفلسطينيين ابناء الضفة الغربية اذا تجاوزوا جدار الفصل العنصري والدخول لداخل الاراضي المحتلة للعمل حيث تم اتخاذ قرار باعتقال أو اطلاق النار على اي فلسطيني لم يحمل تصريح عمل في الاراضي المحتلة.

الأسير أبو محاميد (40 عاما) استشهد داخل مشفى (اساف هورفيه) نتيجة تعرضه لسياسة الاهمال الطبي.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشهيد قبل شهرين بعد اتهامه بدخول مدينة القدس بدون تصريح.

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